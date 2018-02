Encontro tem bolo com bonecos de Dilma e Temer Um bolo de nozes ornamentado por bonecos da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer foi servido hoje depois do almoço dos líderes dos partidos aliados com a ministra Ideli Salvatti (Relações Institucionais), no apartamento do líder petista Paulo Teixeira (SP).