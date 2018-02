Encontro reunirá oito governadores tucanos em MG Um encontro político em defesa da autonomia de Estados e municípios, com a presença prevista de oito governadores do PSDB deve se transformar, amanhã (18), em um ato do partido pela candidatura do presidente nacional da sigla, o senador mineiro Aécio Neves. O evento, o primeiro após as prisões dos adversários petistas envolvidos no mensalão, será em Poços de Caldas (MG), município próximo à divisa mineira com o Estado de São Paulo, e comemorará os trinta anos de lançamento da "Declaração de Poços de Caldas".