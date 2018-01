Encontro nos EUA vai debater censura à mídia

O encontro terá abertura solene, às 12h30, com palestra do ex-presidente do México Vicente Fox no auditório do San Diego Marriot e Marina. Seu discurso é bastante aguardado, visto que a imprensa mexicana tem sofrido baixas e ameaças constantes, oriundas dos grupos de narcotraficantes. Como pano de fundo dos debates estarão os estudos que apontam o crescimento, no continente, da censura e da autocensura. O relatório do Brasil será apresentado por Paulo de Tarso Nogueira, representando o jornal O Estado de S. Paulo.

Pela primeira vez, a SIP fará uma reunião em conjunto com a American Society of News Editors (Asne). As entidades esperam cerca de 500 editores, diretores e jornalistas dos três continentes. A organização prevê reuniões paralelas e algumas conjuntas, na sexta-feira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.