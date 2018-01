Encontro nos EUA vai debater censura à mídia

A censura judicial, um dos maiores desafios à liberdade de imprensa no Brasil - e da qual a censura ao Estado é hoje um dos exemplos mais expressivos - constitui o eixo do relatório do Brasil a ser apresentado na Reunião de Meio de Ano da Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que começa nesta quarta-feira, 6, em San Diego, na Califórnia, EUA. Os relatórios dos países participantes serão lidos e votados até sábado, quando termina a reunião.

O encontro tem abertura solene, às 12h30, com palestra do ex-presidente do México, Vicente Fox, no auditório do San Diego Marriot e Marina. Seu discurso é bastante aguardado, visto que a imprensa mexicana tem sofrido baixas e ameaças constantes, oriundas dos grupos de narcotraficantes, especialmente no norte daquele país. Os vários painéis e discursos terão como pano de fundo os estudos que apontam um crescimento, no continente, da censura e da autocensura. O relatório do Brasil será apresentado por Paulo de Tarso Nogueira, representando o Estado.

Pela primeira vez, a SIP fará uma reunião em conjunto com a American Society of News Editors (Asne). As entidades esperam algo em torno de 500 editores, diretores e jornalistas dos três continentes. A organização prevê reuniões paralelas e algumas conjuntas, sexta-feira.

Na apresentação inicial da SIP, seu presidente, Gonzalo Marroquín, da Guatemala, deverá abordar o que considera os dois grandes inimigos da liberdade de informação nas Américas: "Primeiro, o crime organizado e o narcotráfico. Segundo, governos intolerantes e autoritários".

Controle do poder. Empossado no cargo em novembro passado, Marroquín advertiu que esses dois adversários "têm o denominador comum de querer controlar a informação, sabendo que quem controla a informação controla o poder".

O impacto da internet e das redes sociais será o cerne de grande parte dos debates. Isso já fica claro na primeira palestra, hoje de manhã, cujo tema é "A internet vai salvar ou acabar com os jornais?". O palestrante será Mark Willes, do Deseret News, de Salt Lake City.

Depois dele, virão temas como "2011: A Odisseia dos Jornais", que abordará o impacto do Facebook,, das redes sociais e a mudança no universo dos leitores. Outro dos temas será "Um Olhar para o Futuro", de Craig Moon, jornalista do Tennessee.

A Comissão de Liberdade de Imprensa e Informação da SIP, que tem como presidente o americano Robert Rivard, instala a partir de amanhã cedo os subcomitês para leitura e debate dos vários relatórios nacionais. Às 11h15 começa um de seus painéis mais importantes: "Como proteger jornalistas e garantir o acesso e o futuro das notícias". O apresentador será Tom Curley, da Associated Press, e seu relatório é sombrio: ele contará as seguidas recusas e pressões, nos E UA, de autoridades interessadas em impedir a divulgação de informações. Curley contará o que é o News Licensing Group, iniciativa para buscar fontes de receita e proteger repórteres que arriscam a vida no trabalho.

Em painéis à parte, os desafios da informação digital

A American Society of News Editors (Asne), que fará reunião conjunta com a SIP, tem como grandes focos, no encontro, o crescimento das redes sociais, em especial o Facebook, e as possibilidades das novas tecnologias na segunda década do século 21. A American Society reúne também representantes do universo digital.

Seu presidente, Milton Coleman, convidou especialistas para seus painéis e palestras - e entre os assuntos em debate estarão o impacto dos celulares na divulgação de informações e os desafios enfrentados na tarefa de administrar os comentários de internautas e leitores.