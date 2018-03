Encontro nacional do DEM definirá diretrizes para 2010

O Democratas realiza neste sábado, em Ribeirão Preto, no interior paulista, o primeiro encontro do partido para traçar as diretrizes políticas para as eleições de 2010. A reunião acontece a partir das 11h30, no Centro de Eventos Taiwan, no município governado pela prefeita Dárcy Vera (DEM), apontada como uma das novas lideranças do partido em São Paulo. Além dos representantes do DEM de 42 municípios da região, estão previstas as presenças do presidente nacional do partido, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), do prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab, e de lideranças de outros partidos que poderão se coligar com o DEM no próximo ano. "Queremos apontar qual será a estratégia eleitoral do partido e definir as metas para 2010", disse Mandrisson de Almeida, coordenador regional do DEM e marido de Dárcy.