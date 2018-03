Encontro entre Lula e Xeque causa confusão entre jornalistas

Lula participa de cerimônia oficial no Palácio do Itamaraty

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira, 20, o emir do Catar, xeque Hamad Bin Khalifa al-Thani, para um almoço no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O encontro entre os dois chefes de Estado foi acompanhado por uma confusão na entrada do edifício, depois que a segurança da presidência da República impediu o acesso individual de jornalistas que faziam a cobertura do evento.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com um dos seguranças, a instrução recebidas foi reunir os jornalistas na entrada do prédio para depois permitir a sua entrada no prédio em grupos. O procedimento nunca havia sido adotado antes em cerimônias realizadas no local.