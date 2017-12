Encontro entre Lula e tucanos é ´muito positivo´, diz Lembo O governador do Estado de São Paulo, Cláudio Lembo (PFL), considerou "muito positivo" o encontro marcado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o governador eleito de São Paulo, José Serra, e com Aécio Neves, reeleito em Minas Gerais. "Os órgãos federados tem de ter uma integração de ato permanente", disse Lembo. "Uma coisa é a vida partidária, outra coisa é a vida nacional de interesse de todos nós da comunidade". Lembo participou nesta quinta-feira da abertura do 4º Encontro de Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos (Enccla), que acontece até sábado em Ribeirão Preto, no interior paulista.