Encontro entre Lula e Khadafi é cancelado O encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ditador da Líbia, Muammar Khadafi foi cancelado nesta quarta-feira. Os dois se encontrariam em Abuja, capital da Nigéria, às 14 horas, de acordo com a programação divulgada pelo Itamaraty. No entanto, segundo assessores de Lula, Khadafi estava almoçando na embaixada da Líbia. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil tentará programar um café da manhã nesta quinta-feira para reunir os dois presidentes. Lula deve receber ainda nesta quarta o presidente do Togo, Fauré Gmassingbé. Lula chegou à Nigéria nesta quarta-feira, acompanhado do presidente do Paraguai, Nicanor Duarte. O presidente estava com o pé enfaixado e andando em uma cadeira de rodas. Lula torceu o pé direito na noite de segunda-feira, ao chegar à Granja do Torto, e passou a terça mancando. A partir desta quinta-feira, Lula participará da Cúpula África-América do Sul, que contará com a presença de 40 países africanos e seis sul-americanos. Entre os temas que podem ser abordados estão a reforma da Organização das Nações Unidas e o projeto brasileiro de biodiesel. Os países africanos não têm uma posição única sobre as mudanças no Conselho de Segurança da ONU, uma das reivindicações do Brasil no cenário externo.