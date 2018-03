Encontro do PPS em Mato Grosso acaba em tumulto O encontro estadual do PPS de Mato Grosso, realizado na Assembleia Legislativa, para definir qual candidato o partido vai apoiar ao governo do Estado acabou em tumulto. Tudo teria começado quando o primeiro-secretário, Elismar Bezerra, durante discurso, defendeu a manutenção da aliança com PSDB, que tem como pré-candidato o prefeito de Cuiabá, Wilson Santos. O presidente regional do partido, deputado estadual Percival Muniz, defende o apoio ao candidato do PSB, o empresário Mauro Mendes. Muniz classificou o episódio como "normal num clima partidário".