Encontro de prefeitos foi 'necessário', diz Múcio O ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, disse hoje que está estranhando a politização que, segundo ele, está sendo criada em torno do encontro com os prefeitos, promovido pelo governo federal na semana passada. "Foi um encontro de trabalho para enfrentar a crise. Eu estranho essa politização, já que o encontro foi necessário", disse ele ao chegar ao ministério de Minas e Energia, onde acontecerá a reunião de grupo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) que trata de energia. Segundo a secretaria de Relações Institucionais, cálculos preliminares dão conta de que a organização do evento com os prefeitos custou cerca de R$ 1,8 milhão, dos quais R$ 1,3 milhão foram desembolsados pelo Ministério das Cidades, R$ 250 mil pela secretaria de Relações Institucionais e o restante por outros ministérios.