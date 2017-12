Encontro de Marinho com o deputado Santiago é adiado O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, adiou para a próxima semana a conversa que teria com o deputado Wilson Santiago (PMDB-SP), relator da medida provisória que cria o fundo de investimentos em infra-estrutura com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), como parte do Pacote de Aceleração de Crescimento (PAC). Segundo a assessoria do ministro, o encontro não foi possível nesta quinta-feira, como chegou a ser anunciado por Marinho, por problemas de agenda. A assessoria do parlamentar informou que a previsão é que a conversa ocorra na próxima terça-feira à tarde, quando o deputado retornará à Brasília.