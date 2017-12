Encontro de Lula com senadores do PMDB é adiado O encontro marcado para esta terça-feira entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os senadores eleitos do PMDB, Joaquim Roriz (DF) e Jarbas Vasconcelos (PE) foi adiado. O motivo não foi ainda divulgado. No entanto, o empenho do presidente em articular apoio ao seu segundo mandato e formar o chamado governo de coalizão continua. Ainda nesta terça, ele recebe o PDT e, na agenda, estão previstas ainda duas audiências aos governadores eleitos do Amazonas, Eduardo Braga (PMDB), e de Goiás, Alcides Rodrigues (PP). Antes de embarcar para a Nigéria, às 22 horas desta terça, Lula participará da cerimônia em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra e almoçará com a Primeira Turma de Cadetes Aviadoras da Força Aérea Brasileira, no Palácio da Alvorada. O presidente receberá ainda Dom Cláudio Hummes, que está deixando o Brasil para assumir a Prefeitura da Congregação para o Clero e, às 19 horas, participará da cerimônia de posse da diretoria e do Conselho Fiscal da Confederação Nacional da Indústria (CNI).