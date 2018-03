Encontro de Lula com Nelson Jobim é cancelado

Foi cancelada a audiência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ministro da Defesa, Nelson Jobim. O encontro estava marcado para esta terça-feira, 12, às 11h30, de acordo com a agenda do Ministério da Defesa. A expectativa era de que fosse discutida a reação dos militares ao Programa Nacional de Direitos Humanos, que previa a revisão da Lei da Anistia, e que deve ser alterado, segundo o líder do PT na Câmara, Cândido Vaccarezza (SP).

Ontem, segundo assessores da Presidência, Lula decidiu convocar o ministro Jobim e o ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, para explicarem a troca de críticas e ameaças de demissão por causa desse item da proposta. Até ontem à noite, Vannuchi não tinha sido convocado pelo presidente, de acordo com sua assessoria.

A reunião de Jobim com Lula para seria conjunta com o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, informou a Defesa. No entanto, na agenda da Presidência constava apenas despacho com Nascimento. Hoje, a Presidência retirou da agenda a audiência com o titular dos Transportes e incluiu apenas "despachos internos" do presidente. E a assessoria do ministro Jobim confirmou que o encontro dele com o presidente Lula foi cancelado.