Encontro de Lula com Fidel na viagem a Cuba é incerto--porta-voz O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Fidel Castro na viagem a Cuba na semana que vem ainda é incerto pelas condições de saúde do mandatário cubano, disse Marcelo Baumbach, porta-voz da Presidência, em entrevista coletiva. Desde que se afastou do poder, há um ano e meio, Fidel só foi visto em fotos e em vídeo. Ele transferiu o posto para seu irmão, Raúl, após ser submetido a uma cirurgia no sistema digestivo. A saúde de Fidel Castro é considerada um segredo de Estado, portanto ninguém sabe se o líder de 81 anos algum dia retomará o comando do país comunista. Segundo Baumbach, Lula e Fidel pretendem se encontrar, mas a saúde do cubano não permite que a reunião seja confirmada. "É muito provável que ela aconteça, todo mundo quer que aconteça ... mas neste momento é necessário ouvir a opinião dos médicos", afirmou ele. O porta-voz descreveu Lula como amigo íntimo de Fidel. O governo brasileiro quer aumentar as linhas de crédito para que Cuba importe alimentos, e para permitir investimentos em projetos industriais, agrícolas e de infra-estrutura, como a modernização da indústria hoteleira. Na agenda também está o esboço de um acordo de cooperação com a Petrobras, incluindo a construção de uma fábrica de lubrificantes e a exploração de petróleo no golfo do México, afirmou Baumbach. A expectativa é que a Petrobras treine pessoal cubano e ofereça ajuda no refino e na pesquisa. Lula será acompanhado por um grupo de ministros e pelo presidente da Petrobras e deve chegar a Cuba na segunda-feira, para uma estada de 24 horas. Ele também vai se reunir com o presidente em exercício, Raúl Castro, e o presidente da Assembléia Nacional, Ricardo Alarcón. Lula vai participar da cerimônia de posse do presidente da Guatemala, Alvaro Colom, também na segunda-feira. (Reportagem de Raymond Colitt)