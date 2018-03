Encontro de juízes antecede Fórum Social no RS Em sua sexta edição, o Fórum Mundial de Juízes deve reunir cerca de 300 participantes durante o final de semana na capital gaúcha, antecedendo a agenda do Fórum Social Mundial (FSM), que começará na segunda-feira em Porto Alegre e municípios da região metropolitana. Os participantes do fórum de juízes discutirão questões específicas, como a composição dos tribunais superiores, e temas mais abrangentes, como as mudanças climáticas e suas implicações no Direito.