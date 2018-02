Encontro de hoje entre Campos e Romário é cancelado

Romário entregou o pedido de desfiliação no último dia 9 de agosto em razão da falta de espaço na legenda no Estado. A expectativa dos socialistas era que a permanência de Romário fosse anunciada às 17h desta quinta, um dia depois de a Executiva Nacional do PSB destituir o presidente estadual do Rio, Alexandre Cardoso, e iniciar um processo no Conselho de Ética da legenda que pode culminar na expulsão do dirigente.

Com a destituição de Cardoso, Romário está cotado para receber o comando do partido no Rio.

Eduardo Campos considerou como "absurdo" a conduta de Alexandre Cardoso que estaria encaminhando para o PMDB pessoas interessadas em se filiar no partido socialista.

"Está havendo um trabalho de dirigentes do nosso partido em favor a outro partido. O que é um absurdo do ponto de vista estatutário. Trabalho de filiação de deputados federais estavam sendo indicados para filiação de outros partidos em um trabalho de esvaziamento da nossa legenda", disse Campos após reunião da Executiva de ontem.

O pedido de intervenção no diretório foi feito pelo deputado federal Gláuber (PSB-RJ) e pelo prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo.