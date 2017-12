Encontro de Alckmin com Chirac é antecipado O encontro do pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, com o presidente da França, Jacques Chirac, foi antecipado. O encontro estava marcado para as 11 horas desta sexta-feira, mas às 8h35 Alckmin já deixava o hotel onde Chirac está hospedado. Alckmin seguiu para Governador Valadares (MG). À tarde estará em Belo Horizonte, participando de palestra na Federação das Indústrias de Minas Gerais, sobre Ética e Transparência na Administração. À noite, Alckmin participará das comemorações do Dia do Industrial, na Expominas. Encontro de Lula e Chirac Na quinta-feira, 25, Chirac, em visita oficial ao País, se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma reunião reservada e, ainda durante a tarde, participou de mais uma reunião ampliada, com a participação de ministros dos dois países. Na recepção a Chirac, que embarca na manhã desta sexta para o Chile, houve algumas particularidades como o desfile militar, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça que escreveu no céu France-Brasil e uma réplica do 14 Bis que foi colocada no gramado do Alvorada. Após os encontros, indiferente aos alertas de que a região vive a expansão de atitudes nacionalistas e populistas, o presidente Lula disse em entrevista, ao lado do presidente francês, que a América do Sul passa por ?um momento político muito rico? em termos de consolidação democrática.