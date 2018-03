Encontro com pré-candidatos definirá prévias no PT A cúpula do PT se reúne amanhã com os deputados federais Jilmar Tatto e Carlos Zarattini para decidir se o partido fará ou não prévias para definir o candidato à sucessão municipal em São Paulo. Participarão do almoço o favorito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Educação, Fernando Haddad, o presidente Nacional do PT, deputado estadual Rui Falcão, e o presidente do diretório municipal, vereador Antonio Donato. "Amanhã é o prazo final dado para eles", disse Donato. Em seguida, os petistas anunciarão, na sede do diretório nacional, se houve acordo com os deputados ou não.