Encontro com PMDB é 'normal', minimiza Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que sua presença em reunião da bancada do PMDB na Câmara dos Deputados não representa nenhuma mudança em relação ao que vem sendo feito nos últimos anos. "Isto faz parte do processo legislativo normal", disse Meirelles, afirmando que já se encontrou com outras bancadas de partidos e que o próprio PMDB já recebeu outros ministros em audiências semelhantes. "Isto faz parte do processo normal de prestação de contas ao Congresso Nacional", disse.