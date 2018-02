Encontro com Lula foi para tratar do pré-sal, diz Jucá O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), deixou hoje o Palácio da Alvorada, onde se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com os ministros de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Fazenda, Guido Mantega, e disse que o encontro foi para tratar de assuntos relacionados aos projetos do pré-sal. Jucá reiterou que o governo vai retirar a urgência do projeto que cria a estatal Petro-Sal e que espera que os projetos do marco regulatório do pré-sal sejam votados em junho.