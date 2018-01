Encontrado veículo do seqüestro de Daniel A Polícia Militar encontrou na segunda-feira uma Blazer verde escura no bairro do Jardim Miriam, zona sul de São Paulo, e suspeita de que o veículo tenha sido utilizado no seqüestro do prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel, ocorrido no sábado à noite. O veículo foi encontrado incendiado e entregue ao 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam, que o encaminhou à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para passar por perícia técnica. Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, não há previsão de quando o laudo será concluído. A determinação do Centro de Comunicação da Polícia Civil (Cepol) é de que qualquer veículo Blazer encontrado por policiais no Estado seja diretamente encaminhado para perícia pelo DHPP.