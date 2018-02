Empréstimos serão usados para obras A governadora do Rio Grande do Norte, Wilma de Faria, sancionou ontem uma lei autorizando o estado a contrair empréstimos no valor de R$ 167 milhões junto ao Banco do Brasil e de R$ 300 milhões junto ao BNDES. "Estamos vivendo um momento difícil de crise financeira, com perdas significativas nos repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e de royalties", justificou ela, que pretende usar a verba para manter e executar o cronograma de investimento em obras de infraestrutura.