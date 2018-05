Empresas terão até dia 21 para apresentar propostas de caças

O Ministério da Defesa divulgou nota nesta sexta-feira, 11, afirmando que as empresas interessadas em vender caças ao exército brasileiro terão até o dia 21 de setembro para apresentar novas propostas.

O pronunciamento vem depois de ter sido anunciado que o governo brasileiro já havia fechado negócio com a empresa francesa Dassault, que iria vender 36 caças ao Brasil. Agora, conforme diz a nota, a nova proposta francesa terá que ser compatível "com os parâmetros referidos pelo presidente francês Nicolas Sarkozy". Também estão participando da licitação a americana Boeing e a sueca Saab.

A FAB agora espera concluir as avaliações técnicas que irá fazer em cada uma das aeronaves para decidir qual o Brasil irá adquirir. Porém, independente do julgamento do exército, quem irá definir a compra será o presidente Lula.