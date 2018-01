Empresários vão dizer a candidatos o que querem Cansados das promessas nem sempre levadas a sério pelos candidatos à presidência, empresários de todo o País vão agir de forma diferente neste ano. Em vez de ouvir o que cada um dos concorrentes tem a dizer para o setor, eles, sim, é que vão dizer o que esperam do novo governo. De acordo com o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), senador Fernando Bezerra (PTB-RN), a nova fórmula, além de ser mais transparente, vai facilitar o debate com todos os aspirantes à sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso. ?O processo será invertido para melhor?, defende. ?A indústria espera ouvir a disponibilidade dos candidatos em relação às suas prioridades?. Ao final, os integrantes do setor produtivo brasileiro apoiarão o nome que mais se ajustar ao atendimento de suas necessidade. O trabalho para definir a ?agenda da indústria? já começou pela base. Cabe às federações dos 27 Estados relacionar o que espera do futuro presidente da República. Em abril, quando esse mapeamento estiver concluído, a CNI espera receber dados de uma pesquisa eleitoral indicando os nomes com mais chance de chegar ao final na disputa. Serão convidados a participar das ?prévias? da indústria, em março, os que tiverem chance de se eleger. A sabatina individual não dará chance aos candidatos menos preparados. Eles terão de se expor para especialistas nos mais variados setores, desde a reforma tributária até a geração de energia para a produção. Empresários importantes, com condições de representar os colegas, se encarregarão de mostrar as carências e avaliar o comprometimento dos candidatos. Fernando Bezerra afirma que a pauta da indústria é praticamente a mesma dos últimos anos e se resume a medidas há muitos reivindicadas para diminuir o chamado ?Custo Brasil?. ?A solução estaria na reforma tributária?, sintetiza. O senador lembra que o setor continua resistindo aos gastos impostos pela cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e pela burocracia, que continua dificultando as exportações.