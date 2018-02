Empresários são indiciados por superfaturamento no MT Nove empresários e três servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) do Mato Grosso foram indiciados pela Delegacia Fazendária por fraude em licitação, corrupção passiva e formação de quadrilha no inquérito que investigou o superfaturamento de R$ 44 milhões na compra de maquinários para o Programa "MT 100% equipado" pelo então governador, Blairo Maggi.