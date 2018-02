Empresários querem adesão da Venezuela ao Mercosul

Dirigentes de entidades empresariais que mantêm comércio com a Venezuela estiveram nesta terça-feira, 16, com o presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) e o interino do Senado, senador Tião Viana (PT-AC), para pedir a aprovação do protocolo que irá autorizar o ingresso da Venezuela no Mercosul. Esse protocolo deve ser votado pela Comissão de Relações exteriores da Câmara no próximo dia 24. Veja também: Chávez acusa o Congresso brasileiro de submissão aos EUA Cronologia do impasse entre o Senado brasileiro e Hugo Chávez Em seguida, o documento terá que ser submetido à Comissão de Constituição e Justiça para depois passar pelo plenário da Câmara. Só então será encaminhado ao Senado. O presidente da Câmara Venezuelana-Brasileira de Comércio e Indústria, José Francisco Marcondes Neto, ressaltou que o ingresso no Mercosul é importante para o Norte e o Nordeste do Brasil. "O Mercosul tem beneficiado o bloco Sul e Sudeste. Para que o Norte e o Nordeste se insiram no Mercosul, é necessário o ingresso da Venezuela e, posteriormente, dos demais países andinos", afirmou Marcondes Neto, ao sair do encontro com Chinaglia e Tião Viana. Ele disse que o comércio entre Brasil e Venezuela está na ordem de US$ 4,5 bilhões por ano, mas se trata, em grande parte, de exportações brasileiras. Entre os produtos exportados pelo Estado do Amazonas, por exemplo, estão aparelhos celulares, televisores e produtos elétrico-eletrônicos. O deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), que acompanhou o grupo de dirigentes empresariais, disse que não vê dificuldades na aprovação do ingresso da Venezuela no Mercosul, porque se trata de assunto de interesse dos dois países. "A integração é de dois povos, e não de dois presidentes", afirmou Rebelo, ao ser questionado sobre as dificuldades políticas por causa de declarações do presidente venezuelano, Hugo Chávez. O relator do protocolo na Comissão de Relações Exteriores, deputado doutor Rosinha, disse que a resistência ideológica contra a entrada da Venezuela já foi superada. Ele acredita na aprovação da proposta na próxima semana. "O PSDB tinha esquecido de falar com os empresários brasileiros", provocou Rosinha referindo-se à resistência dos tucanos. O relato acredita na possibilidade de aprovação ainda neste ano pelo Congresso do ingresso da Venezuela no Mercosul. 'Papagaio' dos EUA Em junho passado, Chávez declarara que o Congresso "repetia como um papagaio" o que dizem os congressistas americanos. "Estávamos com um clima maduro para a votação . Mesmo com o desmentido do presidente Chávez, que atribuiu seu deslize a uma intriga da mídia brasileira, suas declarações geraram um mal-estar", afirmou Vieira da Cunha.