Empresários preferem Alckmin, mas acham que Lula será reeleito, diz enquete A consulta realizada durante almoço do ministro Tarso Genro com empresários, mostrou que 93% presentes preferem o tucano e apenas 5% o presidente. Mas 51% apostam numa vitória do petista, enquanto 47% acham que o vitorioso é o ex-governador Enquete realizada durante almoço do ministro da Relações Institucionais, Tarso Genro, com cerca de 350 empresários ligados ao Grupo de Líderes Empresariais (Lide) indicou que 93% pretendem votar no pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, e apenas 5% no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas para 51% desses empresários, o presidente Lula deverá ser reeleito em outubro, contra 47% que apostam na vitória de Alckmin. Ao comentar o resultado, o ministro disse que é natural "um fórum de empresários ter determinada cultura política e visão ideológica". "Faz parte do contencioso democrático", comentou. Ele, porém, não deixou de cutucar os empresários. "Se você vai a uma reunião de empresários, 90% dizem que votam em Alckmin. Mas, se fizer uma enquete com os trabalhadores que estão servindo naquele ambiente, 90% dizem que votam em Lula. Faz parte da democracia." O ministro disse também que nunca viu no Brasil uma base empresarial satisfeita com o governo. A afirmação foi um desabafo sutil à maneira como os empresários presentes ao almoço o questionaram com questões polêmicas, como ética, mensalão, fragilidade das instituições governamentais e até mesmo a expulsão de sua filha, deputada Luciana Genro (RS), do PT, que agora está no PSOL. Durante os questionamentos dos empresários, Genro tentou demonstrar descontração com as perguntas que eram feitas, destacando que esta era a primeira reunião em que ele participava e os aplausos eram para as perguntas, e não para suas respostas. Neste momento, ele arrancou risos da platéia. No final do almoço, Tarso classificou a reunião de alto nível e disse que o debate é fundamental para o reconhecimentos das diferenças. "Não foi hostil, mas apenas uma visão diversificada da política", argumentou. De acordo com os empresários, esta é a primeira vez que a pesquisa mostra a percepção de que o presidente Lula deverá ser reeleito nas eleições gerais deste ano.