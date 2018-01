Empresários paulistas preparam propostas para candidatos à presidência A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgará na próxima segunda-feira as propostas que a entidade pretende apresentar aos candidatos à sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso. O programa vem sendo discutido desde o ano passado dentro da linha de que a Fiesp não apoiará candidatos, mas idéias. Ao longo dos próximos meses, a entidade deverá convidar os candidatos à Presidência para debater com os empresários. As propostas da Fiesp deverão conter metas quantitativas e qualitativas para os quatro anos do próximo governo. "São temas que abrangem toda a sociedade e não apenas a indústria", afirma o diretor-titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp, Mário Bernardini. "São metas factíveis, desde que se instale mecanismos de acompanhamento dos projetos e de avaliação de desempenho". Segundo ele, o texto está nas mãos do presidente da entidade, Horácio Lafer Piva, em fase final de redação, a ser concluída neste sábado. "O objetivo dessa proposta é de estimular o debate de idéias para o País. Queremos garantir o desenvolvimento sustentado e, conseqüentemente, melhores condições de vida aos brasileiros", disse. As propostas abordam temas como pobreza, educação e desigualdades regionais, bem como a continuidade das reformas estruturais do País, como a tributária, política, previdenciária e do Judiciário. "Não se trata de um projeto divisor de águas, até porque não estaremos apresentando um programa de governo. O produto não deve e nem estará acabado, porque foi feito para a sociedade discuti-lo e aperfeiçoá-lo", afirma. Para a entidade, o importante é que as propostas façam parte do dia-a-dia da política brasileira. "Se conseguirmos isso já estará muito bom", afirma. Bernardini diz que, após o lançamento das propostas, a postura da entidade não apoiar candidato específico não mudará. "A Fiesp prosseguirá mantendo-se isenta na campanha política. E também não adianta simplesmente um candidato dizer que abraçará as propostas. Os empresários saberão avaliar quem tem uma identificação maior com as idéias ali contidas, considerando a história de cada candidato", afirma. "A questão de nome, A, B ou C não é tão importante. Queremos projetos e comprometimento de implementação. O presidente Fernando Henrique Cardoso tinha a proposta dos cinco dedos das mãos e, passados praticamente mais quatro anos, não sobrou nenhum. Por que ele não quis? Tenho certeza que não. Foi falta de planejamento e de acompanhamento na implementação de projetos. Só intenção não basta", argumenta.