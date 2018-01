Empresários paulistas estão preocupados com a exclusão social A direção da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) está reunida com diretores e delegados regionais da entidade para apresentar propostas de desenvolvimento do País que serão encaminhadas aos candidatos à Presidência da República. O documento indica a preocupação da Fiesp para que 50 milhões de brasileiros saiam do sistema de exclusão social. O texto aborda ainda a importância para que o Brasil avance nas reformas estruturais, e em especial a reforma tributária. Demonstra ainda as preocupações na expansão dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, dando ênfase a busca da expansão de competitividade da indústria brasileira. Após o encontro com os representantes regionais e diretores, o presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, apresentará a proposta à imprensa. Segundo assessores da Fiesp, o documento que está sendo momento poderá ter a inclusão de emendas, sugerida pelos presentes no encontro.