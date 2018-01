Empresários organizam o Movimento Roseana Brasil Depois do anúncio da candidatura do ministro da Saúde, José Serra (PSDB), à presidência, o PFL resolveu apressar o passo. Agora, age nos bastidores para ampliar o leque de apoio à governadora do Maranhão, Roseana Sarney. A missão foi repassada a um grupo de empresários, que lançará em fevereiro o Movimento Roseana Brasil. Detalhe: com o argumento de que é preciso conquistar corações e mentes de outros setores da sociedade, o movimento esconde o PFL. No lugar da frente liberal entra em cena uma sigla: Move BR. ?Ninguém ganha a eleição com a força do partido?, justifica o ex-deputado Saulo Queiroz, secretário-executivo do PFL. ?Este é um jogo de emoção: quem elegeu o presidente Fernando Henrique foi o real e quem o reelegeu foi o medo de perder o real.? Saulo afirma que não se trata de camuflar a legenda, mas de dar à candidatura de Roseana uma amplitude política que ultrapasse as fronteiras partidárias. ?Por que puxá-la para baixo, para a dimensão do PFL??, pergunta. ?Circunscrever um candidato ao âmbito do partido é coisa do PT.? O Move BR surgirá com um manifesto, a ser publicado em jornais de grande circulação, na linha ?Por que apoiamos Roseana?. Mais: terá anúncios pagos na televisão para divulgar a história da governadora e seu trabalho no Maranhão, o Estado mais pobre do País. Na tentativa de mostrar apoio da opinião pública, o grupo tenta atrair artistas e planeja a distribuição de broches, adesivos e faixas, além de montar uma rede de bate-papo na Internet e organizar reuniões com a candidata. É do Brasil ?Queremos mostrar que dona Roseana é do Brasil, não do PFL?, afirma o empresário Thomaz Magalhães, do Rio, coordenador do Move BR. Ex-empreiteiro, Thomaz tem 47 anos e é filiado ao PFL, mas jura nunca ter participado de campanhas. Ele também foi presidente do Instituto Atlântico, responsável pelos programas de governo apresentados pelo PFL nas eleições de 1994 e 1998. Atualmente, comanda a rede de lojas Agnus Dei. Thomaz assegura que o PFL não pagará nenhum panfleto. ?As pessoas interessadas em divulgar o nome da governadora vão se cotizar. A idéia é fazer inserções na televisão, sempre baseadas no que permite a Lei Eleitoral?, diz. A consulta jurídica, com orientação do PFL, indicou que ?os custos podem ser compartilhados informalmente pelos simpatizantes voluntários, sem necessidade de, para tanto, se constituir uma pessoa jurídica específica?. De qualquer forma, a manobra abre brechas para burlar a Lei Eleitoral, que não faz restrições a anúncios pagos de movimentos como o Move BR, desde que não peçam votos ? uma determinação muito difícil de ser fiscalizada na prática. A partir de 1º de julho, porém, propagandas pagas de partidos ou de candidatos no rádio e na TV ficarão proibidas. A divulgação será restrita aos horários gratuitos. O prefeito do Rio, César Maia (PFL), é um dos encarregados da estratégia pefelista para neutralizar a rejeição ao partido. ?O importante é associar Roseana a pessoas que lutam pela desigualdade no País?, argumenta. O ex-ministro Gustavo Krause, que ajuda na redação do manifesto, e o publicitário Mauro Salles, presidente da Comissão PFL 2000, completam o time de colaboradores do Move BR. ?Estamos atentos a tudo porque não podemos cometer nenhuma imprudência?, observa Salles. O publicitário conta que foram testadas seis siglas, por meio de pesquisas, até a escolha do Move BR. Ele mantém segredo sobre a cor do logotipo. Garante, no entanto, que não será o clássico verde e amarelo. Carnaval Thomaz Magalhães espalha a proposta do movimento para amigos, empresários e artistas. Lembra que o cantor Gilberto Gil (PV) recebeu bem a idéia durante jantar com Roseana, no último dia 15. O empresário também está entusiasmado com a participação do carnavalesco maranhense Joãosinho Trinta, que exaltará o Estado da família Sarney no enredo da escola de samba Grande Rio, "Os Papagaios Amarelos nas Terras Encantadas do Maranhão". Atuando em dobradinha com o publicitário Nizan Guanaes ? que assina os programas do PFL na TV ?, Thomaz afirma que o Move BR começará nos três maiores colégios eleitorais: São Paulo, Minas e Rio. Mas prevê que, em pouco tempo, fincará estacas em todos os Estados. ?Nossa intenção é que os integrantes do movimento tenham voz e vez na preparação do plano de governo?, disse Saulo Queiroz. Cerveja Na atual temporada política, a única vez em que o PFL apareceu com todas as letras na televisão foi na semana passada. No comercial, Roseana era apresentada como ?a número um?, numa alusão à propaganda da Brahma. O jingle também era igual ao da cerveja. ?É um perigo a Roseana confundir candidatura presidencial com cerveja porque o eleitor acaba achando que só dá para votar se estiver de porre?, ironiza o deputado Aloízio Mercadante (PT-SP). ?Nós somos o anti-PT?, avisa Mauro Salles. ?Não podemos cair na armadilha de pôr Roseana como anti-Serra porque as pesquisas mostram que quem estará no segundo turno é o Lula.? Negação de voto A essa altura da campanha, os dirigentes do PFL não acreditam mais numa candidatura única para reeditar a aliança governista. ?Por isso mesmo, queremos preparar o nome de dona Roseana para o período das convenções. Torná-la uma pessoa conhecida, reunindo pessoas de outros partidos?, explica Thomaz. ?É péssimo que eleitores respondam ?não sei?, quando perguntados sobre quem é Roseana Sarney: é quase uma negação de voto.? Dedicado a trabalhos sociais ligados à Igreja Católica ? desde que ficou paralítico após levar um tombo durante um treinamento de hipismo, em 1991 ?, o empresário conta que resistiu ao ser convidado por amigos do PFL para liderar o movimento pró-Roseana. ?Eu disse que me dedico às coisas de Deus, que são suprapartidárias. Então, eles responderam: ?Por isso mesmo tem que ser você.? Acabei aceitando. Quando a campanha começar de verdade, minha missão já terá terminado?, acredita.