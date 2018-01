Empresários não temem candidatos, diz Miguel Jorge O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, afirmou hoje que as possíveis candidaturas presidenciais da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT), e do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), à Presidência da República, "já estão precificadas" e que, por isso, o processo eleitoral de 2010 não deve provocar uma retração nos investimentos.