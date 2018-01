Empresário tenta voltar à vida normal após longo cativeiro O administrador de empresas Roberto Benito Júnior, de 35 anos, libertado na quarta-feira após 119 dias em poder de seqüestradores, passou o dia de hoje no apartamento de seus pais, em Salto, a 98 quilômetros de São Paulo. Apenas parentes e amigos próximos da família tiveram autorização para passar pela portaria e subir ao 5º andar do edifício Belvedere. Chegaram também cestas de café da manhã e flores endereçadas ao apartamento de número 52. Um amigo do empresário disse que ele preferira passar o dia só com os familiares, na tentativa de voltar à vida normal. "Depois de chegar em casa, ele relaxou e desabou", descreveu. O empresário foi retirado do carro no início da noite de 2 de outubro, no centro de Salto, e só foi libertado próximo de Bueno Brandão, no sul de Minas Gerais. A família havia pago na segunda-feira o resgate de cerca de R$ 2,5 milhões. Em seu cativeiro, um quarto pequeno, pouco iluminado e sem ventilação, ficou acorrentado aos pés do único móvel, uma cama de solteiro. Hoje, Benito Júnior acordou às 10h30 e tomou café da manhã com frutas, acompanhado da esposa, Sônia, e da filha Letícia, de 4 anos. O pai, Roberto, e a mãe, Eda, também estavam no apartamento. Depois de folhear os jornais, ele pediu a presença de um barbeiro. Durante todo o tempo de cativeiro, o empresário praticamente não cuidou da higiene pessoal. Eventualmente fazia a barba, sempre sob vigilância. No almoço, comeu arroz com feijão, salada e frango, acompanhados de sucos. À tarde, voltou a dormir. Segundo os familiares, o empresário não estava em condições de falar com a imprensa. "Ele não quer relembrar o que passou." A partir de hoje, o empresário passou a contar com o serviço de proteção de um guarda-costas. Os 25 parentes também contrataram vigilância privada. Após a libertação do refém, a polícia intensificou a busca aos seqüestradores de Benito Júnior. "Agora que ele não corre mais risco, podemos apertar o cerco", disse o delegado seccional de Sorocaba, Everardo Tanganelli Júnior. Hoje, ele comandava diligências na zona sul de São Paulo, onde foi pago o resgate. "Estamos seguindo algumas pistas." Uma delas é o Gol branco usado para recolher o resgate. Já se sabe que o veículo tinha sido roubado dia 23 de novembro em Santo André. O carro foi abandonado na rua dos Pinheiros, em São Paulo e apreendido pela polícia. A polícia está checando também algumas denúncias recebidas após a divulgação de retratos falados de dois dos possíveis seqüestradores. Benito Júnior é sócio do Golden Tower Hotel, localizado na rua Deputado Lacerda Franco, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Segundo o porta-voz da família, Valdemir Colleone, ele foi seqüestrado em razão do seu vínculo com o hotel e não pela ligação com as Lojas Cem, que pertence a familiares. A prefeitura e a Câmara de Salto realizam no próximo dia 22, às 15 horas, um ato pela paz e pelo amparo constitucional às guardas municipais. Os organizadores esperam reunir pelo menos cinco mil pessoas na Praça Archimedes Lamoglia. "Zelar pela paz entre as pessoas é uma tarefa de todos, e também das guardas municipais", disse o presidente da Câmara, Geraldo Garcia (PSDB).