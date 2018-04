Empresário russo vai ao STF contra De Sanctis O empresário russo Boris Berezovsky ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com reclamação contra o juiz da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Fausto Martin De Sanctis, acusando-o de conduzir "diligência secreta" no caso MSI-Corinthians - investigação sobre evasão de divisas envolvendo a parceria. De acordo com a defesa de Berezovski, o juiz não interrompeu um pedido de cooperação internacional com os Estados Unidos para obtenção de documentos bancários, mesmo depois que o Supremo ordenou a suspensão do processo.