Empresário faz protesto em Londrina O empresário Reinaldo Biemonte, de 51 anos, surpreendeu eleitores e mesários ao aparecer vestido de palhaço na seção eleitoral do Senac, no centro de Londrina, norte do Paraná, na manhã de ontem. Biemonte vota em Curitiba, mas estava em Londrina a trabalho e disse que a obrigatoriedade em justificar a ausência do domicílio eleitoral é "uma palhaçada". O empresário afirmou que não é contra nenhum candidato da cidade - que, com 341.908 eleitores, terá segundo turno -, mas contra a "obrigação". Ele acabou indo embora sem conseguir o apoio de outras pessoas que estavam no lugar.