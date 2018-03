Empresário falta e CPI no DF adia depoimentos O empresário Gilberto Lucena, dono da Linknet, não compareceu à reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Corrupção da Câmara Legislativa do Distrito Federal, marcada para esta manhã, para ouvir o seu depoimento. Na falta do primeiro depoente, os deputados decidiram adiar todos os interrogatórios marcados para os próximos dias para depois do dia 30 deste mês, quando será ouvido Durval Barbosa, ex-secretário de Relações Institucionais do governo do DF e delator do "mensalão do DEM", suposto esquema de corrupção que seria chefiado pelo ex-governador José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM).