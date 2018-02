Empresário envolve Costa Neto e pasta em propina O empresário Rivaldo Sant?Anna, vice-presidente da Associação União dos Distribuidores de Frutas do Estado de São Paulo, acusa o deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP) de chefiar um esquema de cobrança de propina na Feira da Madrugada, no centro de São Paulo. Ele disse ter se reunido com o político no segundo semestre do ano passado, após mudança no comando administrativo da feira.