Empresário do caso Daniel depõe no DHPP O empresário Sérgio Gomes da Silva, principal testemunha do assassinato do prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel (PT), depõe na tarde desta terça-feira na 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa Humana (DHPP), em São Paulo. O depoimento é acompanhado pelo advogado e deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP), designado pela direção do Partido dos Trabalhadores para acompanhar o caso, e pelo promotor Arual Martins, do Centro de Apoio das Promotorias Criminais do Ministério Público de São Paulo. Antes do início do depoimento, apenas o promotor fez um pronunciamento. "Neste primeiro momento, são várias pistas, e é preciso filtrá-las. Por enquanto, o modus operandi não é revelador, tanto pode ser crime político, como comum", disse. Além de Martins, o Ministério Público Estadual designou outros três promotores para acompanhar o caso: um de Santo André, outro de São Paulo e um de Juquitiba. "Vamos acompanhar o trabalho da polícia e colaborar no que for possível", afirmou o promotor. O depoimento é colhido pelo delegado Armando de Oliveira Costa Filho, designado pela diretoria do DHPP para presidir o inquérito. Não há previsão do horário de término do depoimento de Sérgio Gomes.