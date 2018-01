Empresário diz manter relação discreta com Palocci O empresário Antonio Carlos Coutinho Nogueira, diretor do Grupo EPTV, contestou pontos da matéria da Agência Estado publicada hoje, que relata a entrevista do ex-ministro Antonio Palocci à emissora de televisão e ao jornal A Cidade, cuja companhia é acionista. A entrevista foi a primeira de Palocci após sua saída do ministério, em 27 de março. Segundo Nogueira, a entrevista de Palocci na EPTV, veiculada na edição da tarde de sábado do jornal local em Ribeirão Preto, foi "apenas uma chamada para a entrevista do jornal A Cidade e não uma entrevista ampla como a matéria (da Agência Estado) pode dar a entender", disse. Nogueira negou que Palocci esteve hospedado em sua fazenda na cidade de Cravinhos (SP) no ano passado e procurou afastar os laços de amizade que a família tem com o ex-ministro, apesar de ele próprio ter sido presidente da Fundação Pedro 2º, entidade que mantém o teatro homônimo em Ribeirão Preto, durante o segundo mandato de Palocci. "Nosso relacionamento com o Palocci é o mesmo que temos com muitos políticos, ou seja, bastante discreto", afirmou Nogueira. Por isso, o empresário considera "exagerada" a informação que a EPTV produziu o programa de televisão de Palocci em 2000 na campanha a prefeito e informou que a empresa apenas alugou equipamentos para a equipe de produção comandada pelo publicitário João Santana. Ainda segundo Nogueira, a idéia de entrevistar Palocci sobre gripe aviária surgiu justamente em uma palestra dada pelo ex-ministro sobre o tema na semana retrasada, na sede do Grupo EPTV, em Campinas, da qual participaram "cerca de 20 executivos", de acordo com o empresário. "Ele não queria falar sobre política, sobre economia ou qualquer coisa que não fosse gripe aviária; por isso acertamos a entrevista para o jornal", concluiu o diretor do Grupo EPTV.