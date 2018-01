Empresário cancela entrevista para falar sobre morte de prefeito O empresário Sérgio Gomes da Silva, principal testemunha do seqüestro do prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel (PT), cancelou a entrevista coletiva que havia marcado para às 16 horas de hoje. O advogado de Gomes, Marcílio Carneiro, informou que a coletiva foi cancelada porque o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa Humana (DHPP), que investiga o assassinato, convocou o empresário para depor na tarde desta terça-feira. "Embora a Polícia não tenha marcado hora, tememos que possa coincidir com o horário agendado para a coletiva", disse Carneiro. O advogado garantiu que Gomes voltará a marcar, "nos próximos dias", uma nova data para a entrevista. Ela ele quem dirigia o carro quando Daniel foi seqüestrado.