Empresário amigo de Celso Daniel continua internado A principal testemunha do seqüestro do prefeito Celso Daniel, o empresário Sérgio Gomes da Silva, continua internado no CTI de um hospital de Santo André. Ele teve uma crise nervosa ontem ao saber da morte do prefeito. Gomes estava dirigindo o carro quando Celso Daniel foi seqüestrado.