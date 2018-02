Empresária que revelou propina em SP vira 'fugitiva' Rosângela Gabrilli, que denunciou à promotoria o esquema de propinas na administração Celso Daniel (PT) - prefeito de Santo André morto em 2002 -, vai por aí, sem rumo certo. "É cada hora em um lugar. Ando com minha malinha para um lugar e para outro." Na sexta-feira ela conversou por telefone com a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, de algum ponto do País que não quis indicar. Como diz, isolou-se, "tamanha a frustração e a decepção com tudo".