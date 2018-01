Empresária denuncia presidente do PRP por extorsão A empresária Ana Maria Rangel denunciou nesta sexta-feira ter sido vítima de uma tentativa de extorsão para garantir sua candidatura à Presidência pelo Partido Republicano Progressista (PRP). Ela foi lançada candidata na quinta-feira, durante a convenção do partido em São Paulo. Em conversas gravadas e divulgadas pelo Jornal Nacional, da Rede Globo, o presidente do PRP, Ovasco Resende, aparece pedindo R$ 14 milhões para financiar a campanha, dos quais R$ 3 milhões deveriam ser pagos à sigla como sinal e 800 mil em dinheiro, depositados diretamente em sua conta, sem que fossem declarados à Justiça Eleitoral. Ela chegou a depositar nas contas bancárias de Ovasco e do presidente do partido no Rio, Oswaldo de Souza Oliveira, R$ 500 mil. Usou cheques com as datas erradas, em acordo com o gerente do seu banco, para evitar que o dinheiro fosse de fato repassado. De acordo com a empresária, Ovasco teria procurado seu advogado para avisar que a convenção seria realizada apenas mediante a apresentação do comprovante do depósito. Apesar das gravações, o presidente do PRP nega qualquer irregularidade. "Não existe isso", afirmou. Ana Maria entregou as gravações para o Ministério Público Federal em São Paulo. O caso deve ser encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que terá de se manifestar sobre a manutenção da candidatura. Segundo o JN, o procurador da República em São Paulo Mário Luiz Bonsaglia considerou os fatos "inadmissíveis". E-mail Empresária nos Estados Unidos, filiada ao PRP há um ano, Ana Maria Rangel procurou o Ministério Público logo que percebeu a tentativa de achaque. O primeiro pedido, de R$ 800 mil apenas para Ovasco Resende, foi reformulado depois por e-mail. A mensagem continha a ordem e os dados bancários para o depósito de R$ 500 mil destinados a Ovasco e outros R$ 500 mil a Oliveira. Cópias do e-mail, das gravações, cheques e o comprovante de depósito foram entregues à procuradoria. O PRP foi fundado em maio de 1989, aproveitando a sigla histórica ligada ao ex-governador Adhemar de Barros em São Paulo. Em São Paulo, o partido tem um prefeito e 34 vereadores. "Perrepistas, devemos nos unir e convocar todos os pré-candidatos a deputado estadual e federal de cada grotão deste país a arregaçar as mangas e irmos para esta eleição de cabeça erguida, pois somos um partido legítimo e estamos crescendo com base sustentada nos militantes e nas suas contribuições", diz Ovasco em mensagem divulgada no site do partido. "Precisamos limpar já esse Congresso."