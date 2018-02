Empresa 'fantasma' obteve casa de Perillo As investigações da CPI do Cachoeira indicam que o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), negociou sua casa no Condomínio Alphaville com uma empresa "fantasma". Embora o tucano sustente que a Mestra Administração e Participações foi a verdadeira compradora do imóvel, e não o contraventor Carlos Cachoeira, a empresa não tem movimentações financeiras desde 2006 e, daquele ano em diante, não declarou nenhum rendimento à Receita Federal.