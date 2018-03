Empresa de Kassab não pagou imposto de área irregular A construtora da família do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), dona do imóvel que foi anistiado pela Prefeitura dois anos após o pedido de regularização haver sido negado e o prazo para recurso vencido, deixou de pagar R$ 3.143,93 de Imposto Sobre Serviço (ISS) sobre a área que estava irregular. Por lei, o auto de regularização para imóveis como a empresa do prefeito depende da apresentação do comprovante de pagamento do imposto.