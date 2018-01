Empresa contratada por Bumlai fez obra em sítio de Atibaia

O Ministério Público de São Paulo recebeu depoimentos que indicam que o pecuarista José Carlos Bumlai pagou por reformas de um sítio em Atibaia, no interior paulista, frequentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua família.

Uma das testemunhas, Adriano Fernandes dos Anjos, declarou ter prestado serviços à Usina São Fernando, de propriedade de Bumlai, e ter sido contratado pelo empresário para instalar uma estrutura metálica em Atibaia, de acordo com reportagem veiculada neste sábado, 6, no Jornal Nacional, da TV Globo. Dos Anjos é ex-dono da Fernandes dos Anjos & Porto Montagem de Estruturas metálicas Ltda, disse ter passado entre 30 e 40 dias no local, em 2011, e recebido R$ 40 mil pelo serviço.

O arquiteto Igenes dos Santos Irigaray também atuou na obra e, assim como dos Anjos, confirmou ter recebido ordens de Rômulo Dinalli, engenheiro encarregado pela usina de executar o serviço. Já Patrícia Nunes, ex-dona de um depósito em Atibaia, alegou ter fornecido material de construção para o sítio, entre o fim de 2010 e início de 2011. As informações já haviam sido divulgadas pela Folha de S.Paulo.