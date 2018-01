Empreiteiros delatores depõem em ação sobre desvios em Angra 3

Rio - Foram ouvidas na manhã desta segunda-feira, 14, as primeiras testemunhas na ação que investiga desvios de recursos na obra da usina nuclear de Angra 3, da Eletronuclear. O dono da UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, o ex-presidente da Camargo Corrêa Dalton Avancini e o ex-diretoe da UTC Walmir Pinheiro Santana prestaram depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

A audiência começou às 9h. Dalton Avancini deixou o prédio da Justiça Federal do Rio às 10h15, acompanhado da advogada. Calmo e educado, disse ao Estado que não estava autorizado a fazer comentários. "Mas deu tudo certo. Tudo dentro do esperado", afirmou. O ex-presidente da Camargo viajou de São Paulo, onde está em prisão domiciliar desde que fechou acordo de delação premiada, para participar da audiência no Rio. Não está previsto outro depoimento do ex-executivo na ação da Eletronuclear. "Só se eu for chamado (mais uma vez)", disse.

As outras testemunhas - Ricardo Pessoa e Walmir Santana - solicitaram permissão à Justiça para acessar o prédio pela porta dos fundos e não passaram pela portaria principal. A audiência foi fechada à imprensa e durou pouco menos de 3h.

Nesta terça e quarta, o juiz Marcelo Bretas continuará a ouvir testemunhas de acusação. Ao fim desta etapa, virão as audiências para ouvir testemunhas de defesa e o interrogatório dos réus, para então ser proferida a sentença.

A ação da Eletronuclear foi desmembrada da Operação Lava Jato e resultou da 16a fase, denominada Radioatividade. Entre os presos nesta etaoa está o ex-presidente da Eletronuclear Othon Luiz Pinheiro da Silva.