Empreiteira destinou 'mesada' ao PT paulista, diz jornal

A empreiteira UTC Engenharia paga uma "mesada" ao diretório estadual do PT de São Paulo, desde abril do ano passado, dois dias antes de fechar um contrato com a Petrobrás no valor de R$ 114 milhões, afirma reportagem desta quarta-feira, 5, da Folha de S.Paulo.

Segundo o jornal, a empresa fez doações mensais de R$ 150 mil ao partido, totalizando R$ 1,2 milhão, e foi escolhida por convite no contrato com a estatal. Ainda segundo a Folha de S.Paulo, o PT afirma que as doações são legais e foram declaradas ao Tribunal Regional Eleitoral.

O diretório petista obteve receitas de R$ 3,7 milhões em 2009. Desse total, R$ 2,15 milhões vieram de empreiteiras. A UTC foi a principal doadora, com 55,6% do total das construtoras. Além dela, doaram a Santa Bárbara Engenharia (R$ 300 mil), a Queiroz Galvão (R$ 265 mil) e a OAS (R$ 160 mil).