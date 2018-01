Emprego e renda geram crescimento, afirma Dilma

Ao falar do desempenho do mercado de trabalho brasileiro, Dilma destacou que o emprego e o aumento do salário e da renda das famílias são motores do crescimento sustentável. "Esse é o segredo do sucesso da economia brasileira", frisou, argumentando que, ao melhorar de vida, as pessoas consomem mais, a indústria e o comércio crescem, aumentam o investimento, a produtividade e, assim, constroem um Brasil com mais oportunidades para todos. "É o que a gente diz sempre: a roda da economia está girando e vai continuar girando. Porque a maior força do Brasil é o seu povo, os trabalhadores que lutam no dia a dia para termos um País cada vez mais desenvolvido e com justiça social, onde todos possam ter acesso aos benefícios do crescimento", disse.

Para a presidente, esses resultados são muito positivos, principalmente quando observa-se o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, "onde uma séria crise econômica gerou estagnação e desemprego". Além de falar da geração de emprego e aumento da renda, Dilma informou que sua administração pretende continuar investindo na qualificação dos trabalhadores, através do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego): "Vamos oferecer, em 2012, mais de 1,160 milhão de vagas em curso de qualificação, nas áreas de construção civil, informática, mecânica, turismo, auxiliar de enfermagem e muitas outras áreas. Eles serão realizados em parceria com o Senai, o Senac e as escolas técnicas federais, que têm experiência na oferta de cursos de qualificação de boa qualidade."

Ainda no Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou que o salário inicial do trabalhador com carteira assinada aumentou, em média, no ano passado, 3,12% acima da inflação, na comparação com 2010. E citou que os trabalhadores da construção civil tiveram aumento de 37% acima da inflação nos últimos cinco anos. "Esse aquecimento da construção civil está muito ligado aos investimentos do governo nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e no Minha Casa Minha Vida, que estão movimentando a economia e gerando mais oportunidades de empregos com melhores salários em todo o Brasil."