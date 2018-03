Empenho do PMDB garante aprovação da DRU no Senado Com o apoio ostensivo do PMDB, o governo conseguiu aprovar, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a proposta de emenda constitucional (PEC) que prorroga a Desvinculação das Receitas da União (DRU) por mais quatro anos. A meta do Planalto é acelerar a tramitação para que a matéria seja votada no plenário, em primeiro turno, na semana que vem. O objetivo é que os dois turnos sejam concluídos até o dia 22 de dezembro, quando começa o recesso, a fim de evitar a autoconvocação do Congresso Nacional.