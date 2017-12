Emocionado, Prodi elogia comunidade italiana no Brasil O primeiro-ministro italiano, Romano Prodi, participou nesta noite de um evento no Circolo Italiano, em São Paulo, onde encontrou-se com a comunidade italiana no Brasil. Bem à vontade, Prodi falou a uma platéia de 150 pessoas. O premier italiano voltou a elogiar as relações entre Brasil e Itália e disse estar emocionado com o fato de os italianos presentes cantarem tanto o hino italiano como o brasileiro. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, esteve presente no evento e em breve discurso ressaltou a importância da comunidade italiana na formação da capital paulista. Ao final do evento, Prodi conversou rapidamente com o Estado e comemorou os 50 anos da União Européia, celebrados no domingo em Berlim, na Alemanha. De acordo com ele, é normal que o bloco esteja se movendo mais lentamente agora, mas ele espera em breve o começo de um novo impulso na região. Prodi comentou também a polêmica sobre a libertação do refém italiano Daniele Mastrogiaccomo, repórter do jornal La Repubblica, que havia sido seqüestrado pelo Taleban. Ele ressaltou que o governo italiano não negociou a libertação. "Pedi ao presidente afegão, Hamid Karzai, que entendesse que salvar uma vida era importante. Estou feliz que ele pode nos ajudar".